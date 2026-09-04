Clarks accélère l’expansion de ses magasins en Europe, avec la France en tête

La marque de chaussures Clarks ouvre un deuxième magasin à Paris et prévoit encore trois implantations françaises supplémentaires cette année. Le groupe britannique étend en même temps son réseau de magasins et de vente en gros sur plusieurs marchés européens.

Trois magasins suivront

Clarks a ouvert un magasin au 11, boulevard de la Madeleine à Paris, à proximité de la place de la Madeleine et des rues commerçantes autour du boulevard Haussmann. Il s’agit du deuxième point de vente de la marque britannique de chaussures dans la capitale française. D’ici la fin de 2026, Clarks souhaite encore ouvrir trois magasins en France.