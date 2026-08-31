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Écrit par Pauline Neerman
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La chaîne chinoise de gadgets Miniso continue de faire sensation dans le monde entier

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Loisirs31 août, 2026

Miniso a augmenté son chiffre d’affaires de 22,4 % au premier semestre, grâce à une forte croissance en Chine mais aussi à l’étranger. La célèbre chaîne chinoise de gadgets et de jouets compte désormais 8 674 magasins à travers le monde.

La Chine donne le ton

Au cours des six mois clos au 30 juin, le chiffre d’affaires s’est élevé à 11,5 milliards de yuans chinois (environ 1,56 milliard d’euros). Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires a progressé de 17 % pour atteindre 5,81 milliards de yuans (790 millions d’euros).

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