Lego parvient à une nouvelle clientèle et un chiffre d’affaires record

Au cours du premier semestre 2026, Lego a de nouveau gagné d’importantes parts de marché. Les enfants comme les adultes ont acheté davantage de kits de construction , tandis que le fabricant danois de briques a réussi à attirer de nouveaux consommateurs grâce à la Coupe du monde de football et à la Formule 1.

Chiffre d’affaires et bénéfices vont de pair

Le fabricant danois de jouets a vu son chiffre d’affaires progresser de 21 % pour atteindre un niveau record de 41,9 milliards de couronnes danoises (5,60 milliards d’euros). L’entreprise a ainsi connu une croissance nettement plus rapide que celle du marché mondial du jouet. À taux de change constants, la croissance du chiffre d’affaires s’est même élevée à 26 %.