Decathlon vise des millions de touristes dans le nord du Luxembourg

Decathlon ouvrira fin septembre son premier magasin dans le nord du Luxembourg. La chaîne de sport a choisi le centre commercial Massen à Weiswampach, à proximité des frontières belge et allemande, et cible tout particulièrement les touristes et les acheteurs transfrontaliers.

La région frontalière

Le nouveau magasin ouvrira ses portes le 26 septembre et disposera d’une surface de vente de 1 050 mètres carrés. Decathlon s’installe dans l’ancien local commercial de JBC. Selon ses propres chiffres, le centre commercial Massen accueille en moyenne 14 000 visiteurs par jour, soit plus de 5 millions de visiteurs par an.

Pour Decathlon, c’est surtout l’emplacement qui joue un rôle important. Weiswampach constitue une porte d’entrée vers les Ardennes luxembourgeoises et se trouve à proximité tant des Ardennes belges que de l’Eifel allemand. Dans un rayon d’environ 45 minutes, ces régions touristiques enregistrent ensemble entre 3,5 et 4 millions de nuitées par an.

« Avec ce magasin à Massen, nous comblons une lacune évidente sur la carte », explique Nicolas Deltenre, directeur régional de Decathlon Belgique et Luxembourg. « Jusqu’à présent, les habitants du nord du Luxembourg et les vacanciers dans les Ardennes devaient parcourir de longues distances pour se rendre dans un magasin Decathlon. »

Les activités de plein air

Le magasin proposera des produits pour plus de trente sports. Compte tenu de son emplacement, Decathlon mettra particulièrement l’accent sur la randonnée, la marche, le camping, la course à pied et le cyclisme. Le football, la natation et le fitness trouveront également leur place dans l’assortiment.

« La région attire un nombre particulièrement important d’amateurs de randonnée, de vélo, de VTT, de trail et de camping », explique M. Deltenre. Selon lui, cela explique également pourquoi le magasin sera ouvert sept jours sur sept, y compris le dimanche. Un atelier de réparation de vélos devra effectuer la plupart des réparations dans les 24 heures.

Decathlon recrute une dizaine de collaborateurs pour ce magasin. L’enseigne recherche du personnel capable d’aider les clients en français, en allemand et en anglais. Mais avant même l’ouverture officielle du magasin, Decathlon lance ses services en ligne : à partir du 7 septembre, les clients pourront passer commande via le service « Click & Collect ». À partir du 14 septembre, ils pourront venir retirer leurs commandes sur rendez-vous à Weiswampach.