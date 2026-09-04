Ikea : la pression sur les prix modifie les attentes des consommateurs vis-à-vis de leur logement

L’accessibilité financière joue un rôle de plus en plus important dans la manière dont les consommateurs aménagent leur logement. Pourtant, beaucoup continuent d’investir dans de petites améliorations, notamment en matière d’espaces de rangement. C’est ce qui ressort de la nouvelle étude mondiale « Life at Home » réalisée par Ikea.

De petites tâches à n’en plus finir

Les soucis financiers pèsent lourdement sur les consommateurs dans le domaine de l’habitat : 37 % des consommateurs dans le monde citent le budget du ménage et le revenu disponible comme l’une de leurs principales préoccupations. Près de deux sur trois recherchent activement, au moins de temps en temps, le produit le moins cher. Ce sont surtout les personnes à faibles revenus qui ressentent cette pression. Parmi elles, 37 % déclarent que leur situation financière ne leur permet que de petits achats pour la maison. Ce chiffre est de 21 % chez les personnes aux revenus plus élevés.