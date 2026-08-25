Bolia poursuit son expansion européenne avec son entrée sur le marché britannique

La marque de design danoise Bolia fait son entrée sur le marché britannique avec l’ouverture de deux magasins phares situés dans des emplacements de choix à Londres. Parallèlement, l’enseigne dévoile un nouveau concept de magasin, développé en collaboration avec l’expert en marketing Martin Lindstrøm.

Une nouvelle étape importante

Le 9 septembre, Bolia ouvrira un magasin phare sur Tottenham Court Road. D’une superficie de 332 m², ce magasin occupe un emplacement d’angle très en vue et se distingue par une élégante façade vitrée. Le lendemain, l’enseigne inaugurera également un magasin à Portman Square, dans le quartier huppé de Marylebone. Ce magasin s’étend sur 300 m² répartis sur deux étages d’un magnifique bâtiment historique restauré.