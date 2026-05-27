Shopping Cora-sites al voor meer dan 80% ingevuld met nieuwe retailers

Acht maanden na de afronding van de overname van de zeven Cora-sites in België door Mitiska REIM ligt de transformatie voor op schema: al meer dan 80% van de winkeloppervlakte is ingevuld en bijna 350 mensen hebben opnieuw werk gevonden.

Boven verwachting

Vastgoedinvesteerder Mitiska REIM maakt tempo met de herontwikkeling van de voormalige Cora-hypermarkten in België: de eerste winkels openden hun deuren al eind januari 2026, slechts enkele maanden na de overname van de zeven sites. Delhaize opende nieuwe supermarkten op alle zeven locaties, andere retailers, zoals DreamLand, Kiabi en Q8, volgden snel.

Bijkomende winkels zullen tussen eind augustus en midden september 2026 de deuren openen, in het kader van de tweede grote fase. Onder andere Jysk, Aldi, MediaMarkt, DreamBaby en Wibra zullen zich op de sites vestigen. Meer dan 80% van de winkeloppervlakte is ingevuld, wat boven verwachting van Mitiska REIM is in deze fase van de transformatie. Een derde, meer structurele fase van de transformatie gaat vanaf het voorjaar 2027 van start en omvat renovatiewerken aan de galerijen, de toegang en de omgeving van de Shopping Cora-sites.

Ook het project om tegen het einde van de transformatie ongeveer 1.400 jobs te creëren ligt op schema, meldt Mitiska. Bijna 350 voormalige medewerkers van Cora hebben opnieuw werk gevonden. Daarnaast kozen zo’n 330 mensen voor een andere wending in hun loopbaan of voor een opleiding. Ook zijn enkele medewerkers met pensioen gegaan.

Voor het beheer en de ontwikkeling van de Shopping Cora-sites heeft de vastgoedontwikkelaar intussen Mitiska Retail Services opgericht, de opvolger van Galimmo Services België.