JD.com overweegt bod van 2 miljard pond op Britse onlineverkoper Very

JD.com overweegt een bod op de Britse onlineverkoper The Very Group. De Chinese e-commercegroep zou zo’n 2 miljard Britse pond veil hebben voor de retailer, die actief is onder de merken Very en Littlewoods.

Voor een jaar omzet

The Very Group, vroeger bekend als Shop Direct, maakt zich op voor een formele veiling. Investeerder Carlyle kocht de Britse retailgroep eerder dit jaar voor een symbolische pond uit het faillissement. Omdat Carlyle al langer schuldeiser is van de onderneming, wil de investeringsgroep Very nu doorverkopen aan de hoogste bieder.