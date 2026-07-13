Al meer dan de helft van de Europeanen gebruikt AI-agenten bij het shoppen

Retailers moeten rekening houden met een nieuwe, relevante speler in de customer journey: de AI-agent. Niet de technologie, wel het vertrouwen van de gebruikers vormt de belangrijkste drempel voor een verdere doorbraak.

Dit is pas een begin

AI-agenten veranderen nu al de gehele customer journey, blijkt uit het nieuwe rapport “The Human and the Agent – The state of Agentic Commerce in Europe” van Deloitte: ze ondersteunen shoppers actief bij het zoeken naar producten, het vergelijken van alternatieven en het voorbereiden van aankoopbeslissingen. Voor retailers, merken en platforms ontstaat een nieuwe realiteit, waarin niet langer alleen de mens, maar ook de AI-agent een relevante speler wordt in de customer journey.