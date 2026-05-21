Aldi en Blokker vragen klanten om tips voor nieuwe locaties

In het VK vraagt Aldi aan klanten om mee te denken over de locatie van nieuwe winkels, met het oog op 124 nieuwe vestigingen. In Nederland doet huishoudketen Blokker hetzelfde: tipgevers kunnen er zelfs een shoptegoed winnen.

Beloning in het vooruitzicht

In het Verenigd Koninkrijk roept Aldi de hulp in van klanten, om mee te denken over locaties voor volgende winkelopeningen. De discounter wil 124 bijkomende vestigingen openen om zijn Britse netwerk uit te breiden tot meer dan 1.500 locaties.

“We weten hoe belangrijk het is dat mensen toegang hebben tot betaalbaar, hoogwaardig voedsel dicht bij waar ze wonen. Daarom vragen we onze klanten om ons te helpen bij het identificeren van de gemeenschappen die het meest zouden profiteren van een nieuwe Aldi-winkel,” zegt vastgoeddirecteur Jonathan Neale van Aldi UK.

Over een beloning voor goede tips rept het bericht van Aldi niet. Dat is wél het geval bij een gelijkaardige oproep van Blokker in Nederland. De huishoudketen, die na het faillissement in 2024 vorig jaar een doorstart maakte onder leiding van investeerder Roland Palmer, zelf een voormalig topman bij de retailer, heeft momenteel 56 winkels en wil uitbreiden naar 200 locaties.

Op de website van de keten staat een oproep: “Waar mis jij nog een Blokker?” Klanten kunnen een formulier invullen en als hun tip tot een opening leidt, mogen ze het lintje doorknippen, zegt het bedrijf. Deelnemers maken ook kans op een shoptegoed van 100 euro, dat wordt verloot onder de inzendingen.