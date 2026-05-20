Marks & Spencer rekent op winstherstel na cyberaanval

Marks & Spencer (M&S) meldt een aanzienlijke daling van de winst in het afgelopen boekjaar, als gevolg grote cyberaanval die de operaties verstoorde en de online-activiteiten lamlegde. Toch komt de retailer er naar eigen zeggen sterker uit.

Een jaar in twee helften

De gecorrigeerde winst vóór belastingen van de M&S Group daalde met 23,8% tot 671,4 miljoen pond (775,2 miljoen euro), de wettelijke winst vóór belastingen daalde met 28,8% tot 364,6 miljoen pond (421 miljoen euro), meldt de retailer. De negatieve cijfers zijn het gevolg van de grote cyberaanval in april vorig jaar, waardoor de retailer de online kledingbestellingen gedurende zeven weken en de click-and-collect-diensten bijna vier weken moest opschorten. De kosten in verband met die cyberaanval bedroegen 131,3 miljoen pond (151,6 miljoen euro).