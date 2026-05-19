Hema realiseert forse winstgroei

“Hema bouwt koersvast door in een uitdagende wereld”, zegt CEO Saskia Egas Reparaz. De Nederlandse warenhuisketen, die blijft investeren in vernieuwde winkels, boekte een mooie omzet- en winstgroei in het afgelopen boekjaar.

Sterke resultaten

De bruto-omzet van Hema groeide in het afgelopen boekjaar (dat liep van februari 2025 tot en met januari 2026) met 5,6% naar 2,3 miljard euro. De operationele winst (gecorrigeerd voor eenmalige effecten) steeg met 16,1% naar 108,2 miljoen euro. De winst vóór belastingen steeg met 48% naar 59,4 miljoen euro, meldt het bedrijf in een persbericht.

De retailer heeft vorig boekjaar 125 winkels omgebouwd naar het nieuwe Hema 100 winkelconcept. Franchisenemers heropenden 82 vernieuwde winkels. In totaal zijn nu 300 van de 770 winkels verbouwd. De vernieuwde winkels laten sterke resultaten zien: tevreden klanten, meer bezoekers en betere verkopen. Ook online bleef de retailer zich naar eigen zeggen sterk ontwikkelen, met een nog betere klantervaring.

“De ingezette koers werkt”

“Hema bestaat dit jaar 100 jaar. We zijn trots dat we ons jubileumjaar sterk kunnen beginnen,” zegt CEO Saskia Egas Reparaz. “We bouwen koersvast door in een uitdagende wereld. Dit is voor Hema geen moment om gas terug te nemen. Met betaalbare kwaliteit, een fijne winkel en onlinebeleving en vernieuwde Hema 100-winkels laat Hema zien dat de ingezette koers werkt. Daarom voelt het goed dat Hema, met de familie Van Eerd, een lange termijn eigenaar heeft die bij ons past.”

Op 24 mei viert de retailer met collega’s en franchisenemers de honderdste verjaardag in de Ziggo Dome in Amsterdam.