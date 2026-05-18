Waarom Galeries Lafayette zijn vlaggenschipwinkel in Peking sluit

De Franse luxewarenhuisketen Galeries Lafayette kondigt de sluiting aan van zijn flagshipstore in Peking. De beslissing betekent geen volledige terugtrekking uit de Chinese markt, wel een strategische herpositionering.

Nieuwe realiteit

Op 27 mei is het over: dan sluit de in 2013 geopende flagshipstore van Galeries Lafayette definitief de deuren, blijkt uit een boodschap van de retailer op het socialemediakanaal WeChat. De meer dan 30.000 m² grote winkel was opgezet om een breed scala aan westerse merken te presenteren aan een opkomende middenklasse in China. De retailer had destijds plannen voor meer van dergelijke winkels in China, maar de COVID-19-pandemie en veranderende consumentenvoorkeuren doorkruisten dat voornemen.

Arthur Lemoine, algemeen directeur van de Galeries Lafayette, benadrukt evenwel dat de sluiting geen teken is van een volledige terugtrekking uit de Chinese markt. “Het is een aanpassing aan de evolutie van de markt,” verklaarde hij. “We moeten beslissingen nemen om ons aan te passen aan de nieuwe realiteit.”

De winkel is te groot om aan de gewijzigde shopperverwachtingen te voldoen en een modernisering zou te belangrijke investeringen vergen. De kleinere winkels in Shanghai en Shenzhen, respectievelijk 10.000 en 3.500 m² groot, blijven wél open. Zij zijn beter afgestemd op de huidige marktomstandigheden en consumentenbehoeften.