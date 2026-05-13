Helft haakt af: wat kunnen retailers doen tegen abonnementsmoeheid?

Zijn mensen abonnementen zoals de maaltijdboxen van HelloFresh en verzorgingsdozen van Lookfantastic moe? De markt koelt af, blijkt uit nieuw onderzoek, maar wat betekent dat voor retailers?

“De pijnlijke correctie”

Volgens het State of the Subscription Box Industry 2026-rapport van SubSummit groeit de sector nog steeds met 12,6%, maar is dit een duidelijke vertraging ten opzichte van de 15,4% groei in 2025. “De industrie staat op een kantelpunt”, aldus de auteurs. SubSummit noemt de huidige fase “een kantelpunt” voor de sector. “Na een decennium van euforische groei” volgt volgens het rapport nu “de pijnlijke correctie”.