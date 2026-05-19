Groeispurt voor Wibra in België, met opening op zeven Shopping Cora-sites

Wibra plant dit jaar de opening van een twintigtal bijkomende winkels in België. Daaronder ook zeven nieuwe vestigingen in de getransformeerde Shopping Cora-locaties, verspreid over Brussel en Wallonië.

“Belangrijke groeimarkt”

Wibra begon 2026 met 71 winkels in België en wil er tegen het einde van het jaar meer dan 90 hebben. De retailer opende dit jaar al vijf nieuwe winkels in het land, verhuisde één winkel naar een nieuwe locatie en vernieuwde de grootste winkel in Brussel. Nu kondigt de discounter ook de opening aan van zeven nieuwe winkels in Rocourt, Woluwe, La Louvière, Messancy, Châtelineau, Hornu en Anderlecht. De getransformeerde Shopping Cora-locaties sluiten goed aan bij de groeistrategie van Wibra, dankzij de sterke bereikbaarheid, ruime winkeloppervlaktes en regionale functie van de locaties, zegt het bedrijf.

“België blijft voor Wibra een belangrijke groeimarkt. Met deze nieuwe locaties kunnen we nog dichter bij onze klanten staan en onze missie verder waarmaken: het huishouden betaalbaar houden voor iedereen. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat sterke winkellocaties aantrekkelijk en levendig blijven. Naast retailparken en binnenstedelijke winkels biedt dit project ons ook de kans om sterker vertegenwoordigd te zijn in shoppingcentra. Het is een belangrijke stap in onze ambitie om verder uit te breiden in België en onze positie in grote steden in Wallonië en Brussel te versterken. Met de opening van deze winkels worden bovendien tientallen nieuwe jobs gecreëerd,” zegt Claudine Nachtergaele, country director Wibra België & Frankrijk.