Aldi heeft grootst aantal winkels in België, Albert Heijn koploper in Nederland

Aldi, Leonidas en Carrefour Market zijn de winkelketens met het grootst aantal winkels in België. De Nederlandse top drie wordt gevormd door Albert Heijn, Kruidvat en Jumbo.

Met 444 filialen is Aldi de winkelketen met het grootste aantal vestigingen in België. Dat blijkt uit de nieuwe Top 50 winkelformules van België en Nederland die Locatus zopas heeft gepubliceerd. Leonidas volgt met 350 filialen, Carrefour Market heeft er 337. Verderop volgen Kruidvat, Carrefour Express, Lidl, Colruyt, Zeeman, Proxy Delhaize en Spar.