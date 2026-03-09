Amazon haalt Schwarz Group (Lidl) in als grootste retailer in Europa

Vorig jaar werd Amazon de grootste retailer van Europa in verkoopvolume, na een groei met dubbele cijfers. Lidl-eigenaar Schwarz Group volgt op de voet, overige concurrenten hebben een grote achterstand.

Winnend marktplaatsmodel

Voor het eerst is Amazon nummer één in Europa – met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse retailer realiseerde vorig jaar een bruto handelswaarde (GMV) van 179,7 miljard euro, nipt meer dan het Duitse Schwarz, de eigenaar van Lidl en Kaufland, dat op de voet volgt 179,4 miljard euro. Het verschil met de nummer drie, Aldi, bedraagt meer dan 80 miljard euro. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van consultant Retail Cities.