Belgische bedrijven dringen aan op harde aanpak Chinese webshops: “Drietrapsraket nodig”

Een pakjestaks van 3 euro voor Chinese webshops als Shein en Temu is “een druppel op een hete plaat”, vindt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Ook e-commercefederatie Becom acht de maatregel onvoldoende en schuift een “drietrapsraket” naar voren.

3,8 miljoen pakjes per dag

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) verhoogt de druk op de federale regering om krachtdadig op te treden tegen Chinese webshops als Shein en Temu. De recent bekrachtigde Europese pakjestaks van 3 euro per product van buiten de Europese Unie is volgens de raad een stap vooruit, maar tegelijk “een druppel op een hete plaat” om de toevloed aan goedkope en vaak niet-conforme pakjes in te dijken.