Bol laat klanten ook afrekenen in externe webwinkels

Bol stelt zijn checkouttechnologie open voor andere webshops. Na een pilot draait bol.checkout inmiddels bij meer dan 300 webwinkels, waar klanten kunnen afrekenen met hun bol-account. Later volgt toegang voor shops die geen partner zijn van Bol.

Verder dan het eigen platform

Volgens Bol zorgt afrekenen in een vertrouwde omgeving voor minder frictie, wat de conversie en de klanttevredenheid verhoogt. Webshops kunnen zo inhaken op een betaalproces dat miljoenen consumenten al kennen, aldus het platform. Ondernemers kunnen kiezen uit bekende betaalopties zoals iDEAL en achteraf betalen.

De uitrol startte bij verkooppartners, maar Bol maakt de dienst later ook beschikbaar voor webshops die niet via het e-commerceplatform verkopen. Daarmee zet het bedrijf een volgende stap in het beschikbaar stellen van eigen technologie buiten de eigen omgeving. Koppelingen met WooCommerce en Magento zijn vandaag al beschikbaar, meer integraties volgen.

Joris Scheepers, Chief Advertising & New Business Officer bij bol, zegt dat het bedrijf al 27 jaar investeert in een winkelervaring die voor miljoenen klanten snel, makkelijk en zorgeloos is. Betrouwbaarheid staat daarbij centraal, omdat klanten daardoor terugkeren en ondernemers kunnen bouwen op een stabiel en consistent platform.