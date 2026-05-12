CCV from fiserv speelt lokale verankering en expertise uit

(Publireportage) In een wereld in verandering hebben retailers behoefte aan een betaalpartner die stabiliteit en vertrouwen koppelt aan toegevoegde waarde en slim meegaan met alle nieuwe ontwikkelingen op financieel vlak. CCV heeft voor dat alles mooie troeven in huis, zegt Mathieu Derez van CCV from fiserv.

Pro-actieve partner

Betaalverkeer is een term die méér inhoudt dan de naam laat vermoeden. “Vandaag verwachten retailers veel meer dan alleen betalingen verwerken”, zegt Mathieu Derez, Head of Customer Service bij CCV from fiserv. “De prijs blijft belangrijk, maar is niet meer dé onderscheidende factor. Het gaat om stabiliteit, schaalbaarheid en vooral de toegevoegde waarde die je biedt. Denk aan data, inzichten en integraties die retailers helpen hun business beter te begrijpen en te sturen. We willen bijdragen aan de groei van klanten via technologie, data en integraties. Zo evolueren we van leverancier naar pro-actieve partner.”

Support speelt grote rol

Key in dat alles is de support. “Support wordt vaak onderschat bij de start van een samenwerking, maar is bepalend op lange termijn”, merkt Mathieu Derez op. “Hoe eenvoudig is het om samen te werken? Het echte verschil merk je wanneer er iets misloopt. Dan wil je kunnen rekenen op een lokale partner die bereikbaar is en snel schakelt.”

CCV speelt met succes zijn lokale support uit. “Dat is een belangrijke troef om ons te onderscheiden van andere spelers”, bevestigt hij. “In België draait veel rond vertrouwen en nabijheid. Klanten willen zich gehoord voelen in hun eigen taal en geen nummer zijn. Tegelijk is flexibiliteit belangrijk: sommige klanten verkiezen persoonlijk contact, anderen willen net snel geholpen worden via tools of self-service. Die combinatie is essentieel en dat is precies waar wij het verschil maken tegenover andere aanbieders.”

Lokale expertise

Die lokale verankering is geen loos begrip. “Vooral bij grotere retailketens en partners zie je dat lokale expertise een groot verschil maakt in snelheid en efficiëntie”, licht Mathieu Derez toe. “Support voor retailers en partners is fundamenteel anders dan voor kleinere ondernemers, vooral door de schaal en complexiteit van hun betaalomgeving. In België spelen lokale betaalmethoden zoals Bancontact, Payconiq of maaltijdcheques een cruciale rol. Voor internationale spelers zonder Belgische expertise is dat minder evident. Wij hebben lokale contacten én kennis in huis, waardoor we die betaalmethoden snel en correct kunnen integreren in hun systemen. Dat is vanop afstand moeilijker te organiseren.”

“Bovendien stopt betalen niet meer aan de kassa. Retailers willen hun klanten op elk moment in de customer journey kunnen laten betalen. In-store, online én via unattended oplossingen zoals laadpalen of self-serviceterminals op parkings. Geen standaardoplossingen dus, maar op maat gemaakte integraties die honderden of duizenden touchpoints naadloos aansluiten op de eigen software.”

Slimme technologie en menselijke expertise

AI faciliteert efficiëntie en snelheid… op voorwaarde dat die ten dienste staat van de klant. “Als AI het makkelijker maakt, is het een grote meerwaarde. Als het voor frustratie zorgt, werkt het net tegen”, stelt Mathieu Derez vast. “De toekomst ligt in de combinatie van slimme technologie en menselijke expertise.”