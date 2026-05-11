Fietskoeriers consolideren: Cargo Velo en De Fietskoerier worden ’s lands grootste

Cargo Velo, actief in Gent, Brussel en Antwerpen, neemt zijn Antwerpse concurrent De Fietskoerier over. Samen vormen zij voortaan het grootste fietskoerierbedrijf van België, met een vijftigtal koeriers en een verwachte omzet van meer dan één miljoen euro.

De Fietskoerier verdwijnt

De Fietskoerier, opgericht 27 jaar geleden, is gespecialiseerd in spoedzendingen en medische transporten in en rond Antwerpen. Cargo Velo, veertien jaar jong, richt zich vooral op stadsdistributie vanuit hubs aan de stadsrand. Beide bedrijven benadrukken de voordelen van fietslogistiek in drukbevolkte gebieden.

Cargo Velo, onder leiding van voormalig politicus Willem-Frederik Schiltz, kondigde onlangs nog een kapitaalverhoging van één miljoen euro aan. Op termijn verdwijnt nu het merk De Fietskoerier: alle koeriers van het bedrijf maken de overstap naar Cargo Velo.

Vijf miljoen pakjes per jaar

Uit een studie van de Belgian Cycle Logistics Federation blijkt dat fietskoeriers in steden gemiddeld 30% sneller zijn dan bestelwagens. De fusie moet de efficiëntie van stadsdistributie dan ook verder vergroten en de positie van fietslogistiek in stedelijke gebieden versterken.

De fusie komt op een moment dat de fietskoerierssector een sterke groei doormaakt. Volgens cijfers van de Belgian Cycle Logistics Federation werden in 2024 meer dan vijf miljoen pakjes per fiets geleverd in België. Dat is een stijging van 70% ten opzichte van 2023. Cargo Velo schat het potentieel op zeven miljoen pakjes.