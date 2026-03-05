Discounters en modeketens stuwen Belgische winkelverhuurmarkt naar record

TEDi, Jysk, Wibra en Kruidvat waren vorig jaar de meest expansieve winkelketens op een zeer dynamische Belgische markt. De belangstelling van retailers voor toplocaties in stadscentra en shoppingcenters was groot, de huurprijzen bleven stabiel.

Belangstelling voor toplocaties

Liefst 1.027 nieuwe winkels openden vorig jaar in België, goed voor in totaal 545.524 m² aan winkeloppervlakte, ruim boven het tienjarig gemiddelde van ongeveer 422.000 m², zo blijkt uit een nieuwe analyse van vastgoedmakelaar CBRE. Die cijfers slaan, voor alle duidelijkheid, op de vorig jaar afgesloten huurcontracten, met inbegrip van huurhernieuwingen, maar ze duiden in elk geval op een sterke dynamiek op de retailmarkt.