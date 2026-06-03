KiK stelt nieuwe algemeen directeur aan

Na een zestal maanden zonder vaste topman heeft textieldiscounter KiK opnieuw een CEO. Sinds 1 juni staat Ulrich Hanfeld aan het roer. Hanfeld volgt Patrick Zahn op, die het bedrijf vorig jaar september onverwacht verliet na bijna tien jaar als CEO.

“Gerenommeerde retailexpert”

De nieuwe CEO brengt een ruime ervaring in de retailsector mee. Voor zijn overstap naar KiK was Hanfeld van 2024 tot 2026 CEO van Hervis Sport- und Modegesellschaft en groeps-CEO van TriStyle Group. Eerder bekleedde hij leidinggevende functies bij modeketen NKD en werkte hij zestien jaar voor de Otto Group, waar hij onder meer president en CEO van Otto Japan was.

Hij vormt nu samen met financieel directeur Christian Kümmel (CFO) en commercieel directeur Agnieszka Jaworska (CCO) het directieteam van KiK. Hanfeld ziet een sterke toekomst voor KiK: “KiK beschikt over een enorme naamsbekendheid, sterke klantrelaties en gemotiveerde teams in meer dan 4.000 winkels in Europa. Onze ambitie is om elke dag relevant te blijven voor onze klanten.”

Aandeelhouder Tengelmann Twenty-One KG spreekt zijn vertrouwen uit in de nieuwe topman. CEO Christian Haub noemt Hanfeld “een gerenommeerde retailexpert die de voorbije jaren meermaals heeft bewezen grote ondernemingen succesvol te kunnen leiden”.