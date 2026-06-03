NRF 2026: Retail’s Big Show Europe in Parijs: de toekomst van de retail begint nu

© Anne-Emmanuelle Thion

© Anne-Emmanuelle Thion

(Publireportage) De meest invloedrijke wereldwijde retailcommunity komt bijeen in Parijs voor NRF 2026: Retail’s Big Show Europe, dat van 15 tot en met 17 september 2026 in de Franse hoofdstad plaatsvindt.

De National Retail Federation, een internationale federatie die de retail vertegenwoordigt, organiseert de Retail’s Big Show-evenementen, die worden beschouwd als de internationale referentie op het gebied van retailkennis en -innovatie. De toonaangevende editie in New York opent het jaar elke maand januari met meer dan 41.000 deelnemers in het Javits Convention Center, gevolgd door de editie voor Azië-Pacific in Singapore in juni en vervolgens door het evenement in Parijs in september.

In Parijs komen 12.000 professionals uit 60 landen bijeen, waaronder 4.200 merken, 525 exposanten en 200 sprekers, verdeeld over meer dan 100 exclusieve sessies, die zijn opgezet in samenwerking met 24 leden van de Advisory Board.

Deze tweede Europese editie heeft als thema “The Next Now”, tegen de achtergrond van technologische versnelling, de opkomst van kunstmatige intelligentie, voortdurend veranderende consumentenverwachtingen en toenemende eisen op het gebied van duurzaamheid. NRF 2026 Europe belicht de belangrijkste groeifactoren van de sector, waaronder: slimme toeleveringsketens, gepersonaliseerde klanttrajecten, circulair design en het belang van grensoverschrijdende samenwerkingen

De vijf pijlers van transformatie die het concurrentievermogen van de Europese detailhandel bepalen, staan centraal tijdens het evenement:

– Agent-AI en klantenservice

– Vraagvoorspelling en personalisatie

– Het creëren van communities en de rol van influencers

– Licenties, intellectueel eigendom en nieuwe bedrijfsmodellen

– Retail media

Er zijn twee soorten passen beschikbaar, afhankelijk van uw doelstellingen:

Expo Pass

Ideaal om de nieuwste oplossingen te ontdekken, exposanten te ontmoeten en de vinger aan de pols van de markt te houden. Uw toegangspoort tot drie dagen retailinnovatie, inclusief: 3 dagen toegang tot de 2 expohallen, toegang tot de Startup Hub en de Innovators Showcase en de volledige reeks “Exhibitor Big Ideas”-sessies.

All-Access Pass

De complete ervaring. Deze omvat alles wat de Expo Pass biedt, plus toegang tot het meest prestigieuze podium in de retail:

exclusief programma met C-level keynotes

presentaties van leiders die de retail van morgen vormgeven

Onder de aangekondigde sprekers: Alex Baldock (CEO van Currys), Ruth Andrade (Lush), Fernanda Dalben (Dalben Group), Fiennes Davey (Kingfisher) en Sarah Jackson (Primark), onder anderen.

Nog maar een paar dagen om te profiteren van het Early Bird-tarief. Koop nu uw pas en bespaar € 400. De discussies die plaatsvinden tijdens de NRF 2026: Retail’s Big Show Europe zullen de volgende golf in de retail vormgeven. Mis dit evenement niet. Van 15 tot 17 september, in Paris Expo Porte de Versailles.