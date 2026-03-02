België - NL
eBay wisselt 800 banen in voor artificiële intelligentie

eBay schrapt zo’n 800 banen, goed voor 6% van het personeelsbestand. Het tweedehandsplatform, dat ook 2ehands en Marktplaats bezit, wil meer focussen op kunstmatige intelligentie en andere strategische prioriteiten.

eBay zegt te willen herinvesteren in het bedrijf en de structuur beter af te stemmen op de “strategische prioriteiten”, meldt CNBC. De reorganisatie zou alle takken van de onderneming raken, maar het is niet bekend wanneer de ontslagen ingaan en waar ze precies zullen plaatsvinden. De tweedehandsspecialist kijkt naar eigen zeggen waar er overlap is in functies, wat de operationele behoeften zijn en naar de toekomstige prioriteiten.

