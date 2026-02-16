Extra Shop zet lage prijzen in de verf

De Belgische non-foodketen Extra Shop lanceert “Les Touptiprix”: een permanent assortiment van meer dan 500 alledaagse producten die het hele jaar door tegen extra lage prijzen worden aangeboden.

“Laagste prijzen zichtbaar en transparant maken”

“We willen dat onze klanten het hele jaar door tegen lage prijzen kunnen kopen, niet alleen tijdens de solden”, zegt Stephan Lesage, CEO van Extra Shop. “Met Les Touptiprix maken we onze laagste prijzen zichtbaar en transparant voor producten die iedereen nodig heeft.”

Concreet gaat het om een aanbod van meer dan 500 huishoudelijke producten, verzorgingsproducten en keuken-, badkamer- en decoratieartikelen. De producten zijn herkenbaar in alle Extra Shop-winkels dankzij een duidelijk en kleurrijk logo. Zo wil de retailer besparingen zichtbaar, onmiddellijk en toegankelijk maken, zonder ingewikkelde vergelijkingen of wachten op tijdelijke promoties.

De lancering van Les Touptiprix past in een bredere dynamiek bij het bedrijf. In oktober vorig jaar kondigde Extra Shop de opening aan van drie nieuwe winkels in de Cora winkelcentra van Anderlecht, Woluwe en Rocourt.