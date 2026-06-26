Galeria glijdt weer af: noodkrediet en nieuwe sluitingen

Met een nieuwe kredietlijn koopt Galeria tijd voor een nieuwe saneringsfase. Toch bereidt de Duitse warenhuisketen zich voor op extra ingrepen in het winkelnetwerk. Volgens mede-eigenaar Bernd Beetz blijft de situatie ondanks de financiering gespannen.

Netwerk opnieuw tegen het licht

De financiering komt van de Amerikaanse investeerder-saneerder Gordon Brothers, die de voorraden van Galeria in onderpand krijgt. De gesprekken sleepten weken aan, meldt FashionUnited. Een rapport van adviesbureau AlixPartners over de economische toestand van de retailer vormde een voorwaarde voor de toezegging.