Faillissement Belgische tak GH Group dreigt zware schok te worden voor vastgoedsector

Het faillissement van de 21 Belgische vennootschappen van GH Group, het vastgoedimperium van Gérald Hibert, is nu vrijwel onafwendbaar. De Belgische vastgoedwereld kijkt met spanning naar de nakende val, aangezien er heel wat iconische retaillocaties betrokken zijn.

Galerie Louise

De Belgische tak van GH Group stevent finaal op het faillissement af, nu het hof van beroep in Brussel de aanvraag voor een procedure van gerechtelijke reorganisatie onontvankelijk verklaart. Dat meldt De Tijd. De vennootschappen vertegenwoordigen samen een vastgoedportefeuille van ongeveer 400 miljoen euro, met panden op toplocaties in onder meer Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge.