Vinted gaat geruisloos in Australië van start

Vinted heeft de stap naar Australië gezet, in alle stilte en zonder aankondiging. De Europese marktplaats voor tweedehandsartikelen staat er intussen live en gaat er de concurrentie aan met onder meer eBay.

Exclusieve logistieke partner

De lancering verliep geruisloos, maar het platform is al volledig operationeel, merkt Inside Retail Australië op. Voor de Australische markt is het model van Vinted, waarbij verkopers gratis kunnen aanbieden en gebruikmaken van vooraf betaalde verzending, terwijl kopers een vergoeding betalen, helemaal nieuw. eBay is er wel al een grote speler op de tweedehandsmarkt.