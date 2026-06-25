Hoe de heffing van 3 euro voor niet-Europese pakketjes zowel bedrijven als consumenten gaat beïnvloeden

(Publireportage) Op 1 juli 2026 voert de EU een nieuwe invoerheffing in voor goederen die niet uit de EU afkomstig zijn. Wat is de impact op korte en lange termijn? En wie gaat dit het hardst voelen? Een analyse door Shahab Wahdatehagh, Vice President, Global Trade Intelligence EMEA/AP bij Descartes.

4,6 miljard pakketjes per jaar

Wie straks bijvoorbeeld een pakketje bestelt bij een Chinees e-commerceplatform, mag een toeslag van 3 euro verwachten als een tijdelijke, vereenvoudigde douaneheffing. Het gaat uitsluitend om niet-Europese zendingen die minder dan 150 euro kosten. Duurdere orders zijn al onderhevig aan invoerheffingen.

De nieuwe regel wil in de eerste plaats Europese producenten beschermen. Vandaag moeten zij concurreren met bedrijven die goedkope goederen uit niet-Europese regio’s importeren. Omdat de drempel voor het betalen van invoerrechten op 150 euro ligt, kunnen importeurs optimaal profiteren en producten voor zeer voordelige prijzen aanbieden. Sommige bedrijven zijn ook creatief met de uitzondering op het betalen van invoerrechten. Ze verdelen hun dure bestellingen soms in kleinere verzendingen, waardoor ze alsnog ontsnappen aan de heffingen vanaf 150 euro.

Die praktijken wil Europa stopzetten. De regel zal niet alleen de EU-markt beschermen, maar ook overheden forse winst opleveren. In 2024 werden gemiddeld 4,6 miljard pakketjes per jaar zonder importheffing in Europa ingevoerd. Ook al neemt dit aandeel mogelijk af, toch zal de extra heffing een enorme impact hebben. En niet alleen op korte termijn, want tegen 2028 moet Europa klaar zijn om het huidige douanetarief van 3 euro te vervangen door een meer dynamische heffing op basis van de eigenlijke waarde van de ingevoerde goederen.

Mogelijk blijft het echter niet bij deze invoerheffing: vorig jaar hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een akkoord bereikt over de invoering van een handling fee. Hoewel het bedrag nog niet vaststaat, komt er zo nog een extra heffing op pakketjes die van buiten de EU rechtstreeks naar de consument worden verzonden, zodra het is aangenomen en wettelijk is vastgelegd. Voor niet-EU-pakketjes die naar distributiecentra en magazijnen gaan, zou de heffing goedkoper zijn. Naar verwachting treedt deze maatregel eind 2026 in werking.

Wie gaat de impact het meest voelen?

Wie zijn de winnaars en de verliezers van deze nieuwe heffingen? Voor de Europese economie kan het positief uitpakken dat de EU de import uit markten buiten Europa niet langer bevordert. Enerzijds biedt dit voor onze eigen bedrijven een unieke kans om hun concurrentiekracht te vergroten. Anderzijds zouden niet-Europese spelers hun distributiemodel kunnen aanpassen door directe activiteiten binnen de EU op te zetten, voor zover ze dat al niet hebben gedaan. Ook dat kan positief zijn als je bedenkt dat ze op die manier werkgelegenheid en inkomsten voor Europa creëren. Nog een andere mogelijke winnaar is het milieu. Veel kleine niet-Europese pakketverzendingen gebeuren via de luchtvaart en hebben dus een stevige ecologische voetafdruk.

In het begin zal de consument de impact wellicht het meest voelen. Producten die we vandaag goedkoop bestellen, dreigen duurder te worden. Dit geldt met name voor artikelen die profiteren van de huidige gunstige importregels, zoals kleding, modeartikelen en eenvoudige elektronica. Voor sommige producten kan de beschikbaarheid bovendien tijdelijk afnemen. Het valt nog te bezien of Europese producenten hier adequaat op kunnen inspelen. Ondanks dat de regelgeving al enige tijd geleden is aangekondigd, is er weinig vooruitgang geboekt op het gebied van capaciteit en logistieke netwerken binnen de EU. Andere partijen die voor uitdagingen komen te staan, zijn exporteurs die vasthouden aan hun huidige operationele model en zich niet aanpassen aan de nieuwe douanerealiteit.

Ook transportbedrijven en expediteurs gaan de effecten van de maatregel zeker merken. Zelfs als de verzendvolumes direct na 1 juli sterk teruglopen, zullen zij vrijwel van de ene op de andere dag nog steeds douaneaangiften moeten verwerken voor ongeveer één miljard pakketten. Met een grotere workload en meer complexiteit als gevolg.

Even extreem als in de VS?

Toch is het voorlopig koffiedik kijken en zijn de echte gevolgen van de regel moeilijk in te schatten. Wel kunnen we de VS als voorbeeld gebruiken, want daar zijn vorig jaar al importtarieven ingevoerd. Niet-Amerikaanse pakketjes met een lage waarde zijn sindsdien met 80% teruggevallen, en slechts een minimaal aandeel heeft zich hersteld. Mogelijk zullen de cijfers in Europa iets minder extreem zijn. Waar de EU-uitzondering gold voor importzendingen met een aangegeven waarde van minder dan 150 euro, lag deze drempel in de VS op 800 dollar. In vergelijking met Europa hebben dus veel meer goederen de impact van de nieuwe Amerikaanse regel gevoeld.

Door het kleinere prijsverschil valt ook niet uit te sluiten dat consumenten in Europa de extra kosten van 3 euro gewoon zullen betalen. Of dat exporteurs het verschil grotendeels zelf opvangen. Ook de geopolitieke context maakt dat de situatie in de VS enigszins anders ligt. Toch mogen we in de EU zeker een sterke terugval verwachten van het aantal niet-Europese kleine verzendingen. Al is het maar omdat sommige koeriersbedrijven pakketjes mogelijk gaan weigeren, omdat ze niet bereid zijn de extra operationele werklast van de douaneaangiften erbij te nemen.

Kans voor bedrijven en consumenten

Hoe dan ook is dit een unieke kans om processen en gewoonten onder de loep te nemen. Als het prijsverschil met goedkopere goederen van niet-Europese concurrenten wegvalt, dan opent dit voor bedrijven in de EU de deur om op andere manieren bij klanten het verschil te maken. Bijvoorbeeld met duurzame praktijken of met voordeligere verzendingen door bestellingen te consolideren. Het zal daarbij steeds belangrijker worden om de vraag nauwkeurig te voorspellen en in te schatten hoeveel voorraad nodig is. Gelukkig kan technologie elk van deze uitdagingen nu al ondersteunen.

Al met al zullen de nieuwe importregels naar verwachting veranderingen in ecommerce- en logistieke ketens versnellen. Bedrijven die goederen in de EU importeren, zullen hun operationele modellen opnieuw moeten beoordelen, terwijl transport- en douaneprocessen aanzienlijk complexer kunnen worden. Tegelijkertijd kunnen Europese bedrijven nieuwe kansen krijgen om effectiever te concurreren als het prijsverschil met niet-Europese goederen kleiner wordt. Veel zal afhangen van hoe snel bedrijven, logistieke dienstverleners en consumenten zich aanpassen aan de nieuwe realiteit zodra de maatregelen van kracht worden.