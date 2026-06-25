[Exclusief] Kringwinkel gaat “2.0”: winkels, webshop én werking in nieuw (tweedehands)kleedje

“We zijn echt bezig met een professionaliseringsslag”, vat Bie Buelens, de nieuwe CEO van Kringwinkel Groep haar eerste maanden samen. Het eerste tastbare bewijs: maandag gaat een nieuw, centraal onlineplatform live. Achter de schermen worden tegelijk ook het merk, de winkels én de processen opgefrist.

Centraal vanuit de klant

Op 29 juni gaat het nieuwe onlineplatform van Kringwinkel live. Daarmee krijgt de tweedehandsretailer één centrale digitale toegangspoort voor klanten in Vlaanderen. Alles van de webshop en veilingsite (het vroegere Kringding) tot de geefpunten komen nu op één plek samen.