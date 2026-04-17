Galeria vraagt pandeigenaars om uitstel van huurbetaling

De Duitse warenhuisketen Galeria bevindt zich na drie faillissementen opnieuw in financiële moeilijkheden: de retailer heeft verschillende eigenaars van winkelpanden om uitstel van huurbetaling gevraagd.

Omzet onder de verwachtingen

Verschillende verhuurders melden onafhankelijk van elkaar aan het Duitse Immobilien Zeitung, een zusterblad van Lebensmittel Zeitung, dat Galeria om uitstel van huurbetaling heeft gevraagd. De retailer zou de huur voor april en september renteloos willen uitstellen en pas betalen in april en oktober 2027. De warenhuisketen zou de huur voor april in meerdere gevallen nog niet hebben betaald.

Niet alle winkeleigenaars lijken geneigd om op het verzoek in te gaan: “We hebben uitstel geweigerd, omdat we na drie faillissementen inmiddels enigszins het vertrouwen in de toekomstbestendigheid van het concept kwijt zijn“, zegt een verhuurder aan het blad. Galeria wil geen informatie verstrekken over lopende gesprekken of onderhandelingen.

Duidelijk lijkt wel dat het bedrijf na de drie faillissementen van de afgelopen zes jaar opnieuw in financiële moeilijkheden zit. In het boekjaar 2024/25 was Galeria met een omzet van circa 2 miljard euro nog operationeel winstgevend, maar de omzetten vanaf 1 oktober liggen onder de planning. De jaarlijkse huurlasten voor de 83 overblijvende filialen liggen tussen de 100 miljoen en 120 miljoen euro.