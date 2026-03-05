Gent helpt handelszaken met gratis advies rond toegankelijkheid

In Gent loopt een ambitieus project om handelszaken en horecapanden toegankelijker te maken. In een stad waar historische panden vaak een struikelblok vormen, blijkt deze aanpak niet alleen sociaal, maar ook economisch relevant.

Inclusieve stad als troef

Met de hulp van Vlaams expertisecentrum Inter bracht de Stad Gent al 200 handelszaken in kaart. De helft daarvan is momenteel toegankelijk voor mensen met een beperking, en amper een kwart beschikt over een toegankelijk toilet. Schepen van Gelijke Kansen Bram Van Braeckevelt benadrukt het belang van deze inspanning: “ We willen van Gent de meest inclusieve stad ter wereld maken, en daarvoor hebben we iedereen nodig. Iedereen heeft recht op een plaats aan tafel .”

In een stad als Gent, waar smalle straten en oude panden de norm zijn, is toegankelijkheid geen evidente zaak. Toch bewijzen lokale ondernemers dat het kan. Kleine aanpassingen kunnen vaak al een groot verschil maken. Knol&Kool, een combinatie van winkel en restaurant, heeft bijvoorbeeld de toog verlaagd en het toilet aangepast.

Schepen van Economie Sofie Bracke ziet toegankelijkheid ook als een kans: “Een toegankelijke horecazaak is niet enkel een service naar de klant, maar ook een troef voor de handelaar.” Zo is een drempelvrije ingang niet alleen waardevol voor rolstoelgebruikers, maar ook voor mensen met krukken, gezinnen met kinderwagens en zelfs toeristen met rolkoffers.

De Stad Gent biedt handelaars die (ver)bouwplannen hebben voortaan gratis advies aan. Zo kunnen toegankelijkheidsmaatregelen al in de ontwerpfase worden meegenomen, wat vaak goedkoper en efficiënter is dan achteraf aanpassingen doen. Eerder lanceerde de stad al een initiatief met gratis hellende vlakken voor winkels en horecazaken. Handelaars die hun zaak willen aanpassen, kunnen terecht bij de stedelijke experten toegankelijkheid. Op de website Toegankelijk Gent vinden bezoekers en bewoners bovendien een overzicht van toegankelijke zaken.