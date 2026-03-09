Grootste shoppingcenter van Nederland getroffen door datalek

Westfield Mall of the Netherlands, het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland, is getroffen door een datalek waarbij mogelijk persoonsgegevens van leden en nieuwsbrief-abonnees zijn buitgemaakt.

Geen financiële gegevens

Onbevoegden hebben toegang gehad tot een database met gegevens van nieuwsbriefabonnees en leden van het getrouwheidsprogramma Westfield Club, meldt het winkelcentrum in een e-mail aan de betrokken klanten. Het is niet duidelijk hoeveel mensen getroffen zijn. Wel benadrukt het bedrijf dat er geen financiële gegevens zijn getroffen. Bankrekeningnummers. creditcardgegevens en wachtwoorden stonden niet in de betreffende database, wel voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode en geboortedatum.

Er zijn nog geen aanwijzingen dat de gegevens zijn misbruikt maar het winkelcentrum waarschuwt wel voor mogelijke phising-pogingen. Leden worden daarom aangeraden alert te zijn op onverwachte telefoontjes, e-mails of sms-berichten. Mall of the Netherlands zegt nooit per e-mail, telefoon of sms te vragen om kaartnummers of wachtwoorden. Het winkelcentrum heeft het incident gemeld bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. URW, de beheerder van het winkelcentrum, heeft klacht ingediend bij bevoegde autoriteiten.