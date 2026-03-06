Hoe Visa AI inzet in de strijd tegen fraude met AI…

Nu beveiligingsmaatregelen tegen betaalfraude bijna onfeilbaar zijn geworden, richten fraudeurs zich op de zwakste schakel: de mens. Dat doen ze via AI, met valse content die niet te onderscheiden is van legitieme documenten. Visa trekt ten strijde met drie actieplannen.

Dalend fraudepercentage in e-commerce

Visa, met 4,3 miljard kaarten goed voor 335 miljard betaaltransacties per jaar, investeerde de afgelopen vijf jaar 11 miljard euro in betalingsbeveiliging. Het bedrijf is een pionier op het gebied van online betalingsbeveiliging en technologische innovatie, zoals smartcards, 3D Secure voor online authenticatie, biometrische authenticatie en fraudedetectietools die al 30 jaar gebruikmaken van AI.

Visa blokkeert meer dan 150 miljoen frauduleuze transacties per jaar, dank zij de honderd experts in cybersecuritycentra, die het netwerk 24/7 monitoren. Dat werkt: het fraudepercentage in de e-commerce in Europa blijft gestaag dalen. Maar fraude evolueert. Nu beveiligingstechnologieën bijna onfeilbaar geworden, omzeilen fraudeurs deze beveiligingsmaatregelen door de zwakste schakel aan te vallen: de mens. We zijn van technologische fraude naar sociale fraude gegaan…

Oplichting via AI

Vandaag beleven we een tijdperk waarin niets meer op het eerste gezicht te vertrouwen is. AI maakt het mogelijk om content te creëren die niet te onderscheiden is van legitieme zakelijke communicatie. Dat biedt kansen voor online oplichting met behulp van valse e-mails, valse bankadviseurs, valse handelswebsites, valse documentatie…

Mensen die door AI gegenereerde inhoud verwarren met echte inhoud, lopen bijna 5 keer meer kans om opgelicht te worden (63% tegenover 14%). Wie inhoud deelt zonder ze te verifiëren, loopt bijna twee keer zoveel kans om opgelicht te worden (33% tegenover 17%). Slachtoffers van oplichting zijn gemiddeld 14 dagen bezig met het oplossen van het probleem, wat overeenkomt met 70% van een maand werk. Fraudeurs maken gebruik van emotie en urgentie. Het gemiddelde financiële verlies bedraagt 147 euro, per persoon.

Retailers zijn kwetsbaar

Nog verontrustender is het feit dat niet alleen criminelen maar ook legitieme klanten misbruik kunnen maken van het systeem. AI maakt valse claims geloofwaardig: denk aan valse facturen, of valse afleveringsfoto’s. Traditionele fraudesignalen die gebaseerd waren op visuele inspectie, documentatiecontrole of authenticiteit van gesprekken worden onbetrouwbaar. Retailers zijn bijzonder kwetsbaar op dit vlak: ze staan immers onder druk om de klantervaring soepel te houden, en ze automatiseren heel wat terugbetalingen en geschillen.

Visa past zich aan dit nieuwe fraudelandschap aan met drie heldere actieplannen: versterking van de samenwerking met de sector, voorlichting van klanten en productverbeteringen met behulp van AI. Benieuwd naar de details van die maatregelen? Julien Gabillet, Lead Risk Director bij Visa Europe, onthult meer details op het het RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress, op 19 maart in Brussel. Ook op het podium die dag: Laura Toledano, general manager Western Europe bij Zalando, Jennifer Nemry die de e-commercestrategie van Delhaize komt toelichten, oprichtster Magalie Aerts van het kleurrijke modemerk Les Jumelles, en omnichannel-expert Gino Van Ossel (Vlerick Business School).

Tickets reserveer je via de knop hieronder. Wacht niet te lang: de afgelopen jaren was dit congres telkens uitverkocht.