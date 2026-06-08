Action brengt webshop nu ook naar app

Action integreert zijn webshop nu ook in de mobiele app in Nederland en België. Via de app krijgen gebruikers voortaan ook toegang tot online-only deals en producten die niet in de winkels verkrijgbaar zijn.

Aanvullende klantenreis

In de app zien klanten nu zowel het fysieke winkelassortiment als de online-exclusieve aanbiedingen. Voor productmanager Mitchel Hazelebach draait de lancering niet om het toevoegen van een extra verkoopkanaal, maar om het versterken van de rol van de app binnen de klantreis.

“Een van de belangrijkste vragen was hoe we de digitale ervaring konden uitbreiden zonder de kernfunctie van de app uit het oog te verliezen”, schrijft hij op LinkedIn. Die kern blijft volgens hem onveranderd: klanten inspireren met het winkelassortiment en winkelbezoeken ondersteunen. “Die retail-first basis maakt de app relevant.”

De productmanager ziet de stap als een illustratie van hoe fysieke en digitale kanalen elkaar kunnen aanvullen. “Goede productbeslissingen gaan niet over kiezen tussen fysiek of digitaal, maar over ervoor zorgen dat elk element de juiste rol speelt in de klantreis.” De webshop is inmiddels live in de Action-app in Nederland en België.