Retail in de frontlinie: waarom Oekraïne Russische e-commercereus Wildberries aanvalt

Oekraïne wil de Russen raken waar het pijn doet: in hun winkelmandje. In enkele dagen tijd vielen Oekraïense drones meerdere distributiecentra aan van Wildberries, de grootste onlineretailer van Rusland. Met de aanvallen treft Kiev in één klap de bevoorrading van het leger, duizenden ondernemers én het dagelijkse leven van miljoenen Russen.

Winkellandschap ontwricht

Branden verwoestten de afgelopen dagen magazijnen van Wildberries rond Moskou en in de regio’s Tambov, Krasnodar en Stavropol. Officieel stelt Oekraïne dat de logistieke centra militaire goederen verdeelden, maar onafhankelijke bevestiging daarvan ontbreekt. Al klopt het dat consumenten (en vrijwilligers aan het front) via het platform onder meer kogelwerende vesten en onderdelen voor drones kunnen bestellen.