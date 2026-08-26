Shopping Cora-sites al voor 95% verhuurd

95% van de winkeloppervlakte op de locaties van de zeven voormalige Cora-hypermarkten is nu verhuurd, meldt Mitiska REIM. Eén Europese modespeler opent in november nog grote winkels in zes van de zeven centra.

Tweede fase afgerond

Sinds februari, volgend op de opening van zeven nieuwe Delhaize-supermarkten, werd het aanbod van de Shopping Cora-sites aanzienlijk uitgebreid. Tot de nieuwe winkels en partners behoren onder meer Jysk, Kiabi, Aldi, MediaMarkt, Action, Dreambaby, DreamLand, Wibra, Hema, Extra Shop en Q8.