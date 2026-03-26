Temu-moeder PDD voelt druk door concurrentie en strengere regels

PDD Holdings, de eigenaar van Temu, bleef in het afgelopen kwartaal onder de verwachtingen voor omzet en winst en waarschuwt dat felle concurrentie in China en mondiale onzekerheid de resultaten blijven drukken.

Minder dan verwacht

Het Chinese moederbedrijf van Temu zag in 2025 de omzet oplopen tot ongeveer 431 miljard Chinese yuan (bijna 54 miljard euro), goed voor 10% groei. In het vierde kwartaal klom de omzet zelfs met 12% tot 123,9 miljard Chinese yuan (zo’n 16,11 miljard euro), maar toch was dat minder dan verwacht.