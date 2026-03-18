Tencent investeert dit jaar meer dan 5 miljard euro in AI

Tencent, de Chinese techgigant achter onder meer WeChat en populaire games als Honor of Kings, heeft in 2025 een recordomzet behaald. Met kunstmatige intelligentie drijft het bedrijf niet alleen de advertentie-inkomsten op, maar ook de betrokkenheid van gebruikers bij gaming en sociale platforms.

AI-gedreven ecosysteem

Over heel 2025 steeg de winst met 17% naar 259,6 miljard yuan (37,7 miljard euro), terwijl de omzet met 14% klom tot 751,8 miljard yuan (109 miljard euro). De techreus zet daarvoor vol in op AI: het bedrijf gebruikt geavanceerde algoritmes om advertenties nauwkeuriger te targeten, waardoor adverteerders meer waar voor hun geld krijgen. Daarnaast optimaliseert AI de contentlevering op platforms als WeChat, waar gebruikers langer actief blijven – en meer uitgeven.