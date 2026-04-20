Uitstel van executie voor Brussels vastgoedtycoon Gérald Hibert

Gérald Hibert krijgt een maand uitstel: de Brusselse rechtbank geeft de vastgoedgroep GH tot 18 mei de tijd om een procedure van gerechtelijke herorganisatie (PRJ) op te starten. De banken blijven nochtans sceptisch over het reddingsplan.

Reddingsplan met vraagtekens

Het faillissementsvonnis voor de vastgoedgroep van Gérald Hibert, met iconisch Brussels winkelvastgoed zoals de Louizagalerijen en de Toison d’Or in portefeuille, is met een maand uitgesteld. De beslissing volgt op een in extremis ingediende herstructureringsaanvraag, die steunt op een Amerikaanse investering van 500 miljoen euro. Maar de banken, die de faillissementsaanvraag hadden ingediend, geloven er weinig van. Dat meldt La Libre.