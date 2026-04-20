Omzet Galeria in vrije val

Het gaat opnieuw niet goed met de Duitse warenhuisketen Galeria: alleen al in de eerste helft van zijn lopende boekjaar zou de retailer meer dan 100 miljoen aan omzet hebben verloren. De paasverkopen waren volgens ingewijden “een ramp”.

Financiële moeilijkheden

In de periode van 1 oktober tot 31 maart lag de omzet in de fysieke winkels van Galeria volgens insiders ongeveer 110 miljoen euro onder die van vorig jaar, meldt het Duitse vakblad Textilwirtschaft. De brutowinst zou ruim 60 miljoen euro lager liggen dan een jaar eerder. De recente paasverkopen waren volgens een ingewijde “een complete ramp”, meldt het blad. De warenhuisketen ondervindt net als andere retailers een toenemende terughoudendheid van klanten als gevolg van de oorlog in Iran.

Vorige week raakte al bekend dat Galeria verschillende eigenaars van winkelpanden om uitstel van huurbetaling heeft gevraagd. Het lijkt er sterk op dat de retailer na de drie faillissementen van de afgelopen zes jaar opnieuw in grote financiële moeilijkheden zit. De warenhuisketen heeft nog 83 winkels en ongeveer 12.000 werknemers in Duitsland. Vorig boekjaar bedroeg de omzet ongeveer 2 miljard euro.

Nog volgens interne bronnen zou Galeria vanaf mei een grote uitverkoop willen houden om aan cash te komen. Het bedrijf wilde niet reageren op de berichtgeving van Textilwirtschaft.