Wibra opent derde Franse winkel

Wibra zet door met zijn Franse expansieproject: volgende week woensdag opent de Nederlandse discounter zijn derde winkel in het noorden van het land.

Opening 17 juni

De derde Franse vestiging van Wibra opent op 17 juni in de kuststad Duinkerke in de regio Hauts-de-France, aan de grens met België. Dat maakt de retailer bekend op zijn Franse website. Wibra neemt er zijn intrek op een retailpark waar onder andere ook Aldi, Tom&Co, Basic-Fit, Electro Dépôt en KFC actief zijn.

Wibra maakte zijn Franse debuut in oktober 2024 met de opening van een eerste winkel in Lambersart, vlakbij Rijsel. De retailer gelooft in zijn onderscheidend concept op de grote Franse markt en voelt zich gesterkt door het succes in Wallonië. Een tweede Franse vestiging opende in mei vorig jaar in het Frunpark van Halluin, een retailpark pal op de grens met België.