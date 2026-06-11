Kaufland brengt onlinemarktplaats naar Nederland

Kaufland lanceert deze zomer zijn onlinemarktplaats in Nederland. De Duitse warenhuisformule, die net als Lidl onderdeel is van de Schwarz-groep, wil er een te duchten concurrent worden van Amazon, Temu en ook Bol.

“Europees antwoord” op platformreuzen

Vanaf eind deze zomer kunnen Nederlandse consumenten via de webshop van Kaufland kiezen uit miljoenen producten van externe verkopers, verspreid over meer dan 6.400 categorieën, belooft het bedrijf. Het assortiment varieert van elektronica en mode tot tuinartikelen, sportproducten en huishoudelijke artikelen. Bestellingen worden rechtstreeks door de aangesloten verkopers geleverd, terwijl Kaufland de klantenservice en betaalafhandeling faciliteert.

De Nederlandse markt krijgt er zo een nieuwe grote marketplace-speler bij, die zich nadrukkelijk profileert als een Europees alternatief voor mondiale platformen zoals Amazon, Temu en AliExpress. Volgens CEO Gerald Schönbucher zoeken steeds meer consumenten naar platformen die werken volgens Europese normen rond gegevensbescherming, productveiligheid en consumentenrechten. Het platform gaat zo echter ook rechtstreeks de concurrentie aan met Bol.

Ook naar Spanje

De uitbreiding maakt deel uit van een bredere Europese groeistrategie. Gelijktijdig met Nederland lanceert Kaufland ook een marktplaats in Spanje. Daarmee wordt het bedrijf actief in negen Europese landen en claimt het “het grootste marktplaatsnetwerk van Europese oorsprong” te vormen. Kaufland exploiteert fysiek meer dan 1.600 winkels in acht Europese landen en bouwt de afgelopen jaren stevig aan zijn online marktplaatsactiviteiten.

Volgens het bedrijf zijn momenteel al circa 1.150 Nederlandse verkopers actief op de bestaande Kaufland-platformen. In Duitsland trekt het platform naar eigen zeggen tot 32 miljoen online bezoekers per maand en omvat het aanbod meer dan 45 miljoen producten. Ook in andere markten groeit het bedrijf snel: in Oostenrijk steeg de omzet via Kaufland.at vorig jaar met 439%, terwijl Kaufland.pl in Polen een omzetgroei van 322% realiseerde.