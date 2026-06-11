Vervuilende retourkampioenen: slechts 15% van de klanten verantwoordelijk voor 60% van de uitstoot

Gratis retourneren is voor veel webshops al jaren een krachtig verkoopargument. Maar precies die soepelheid zorgt ervoor dat een beperkte groep online shoppers massaal producten terugstuurt. Nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) toont aan dat slechts 15% van de consumenten verantwoordelijk is voor bijna 60% van de CO₂-uitstoot die gepaard gaat met retourzendingen.

Eerst bestellen, later beslissen

Voor de studie analyseerden onderzoekers het gedrag van bijna 10.000 online shoppers in tien Europese landen. Daarbij werd niet alleen gekeken naar hoeveel producten consumenten terugsturen, maar ook naar hun motivatie en aankoopgedrag. De groep die het vaakst retourneert, de zogenaamde “serial returners”, stuurt meer dan de helft van zijn online aankopen terug. Gemiddeld gaat het om 15 retourzendingen per jaar, tegenover slechts twee bij andere consumenten.