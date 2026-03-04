Van AI tot selfservice: betalingen in 2026 volgens John Kolthof (CCV)



John Kolthof (CCV)



(Publireportage) Betalingen in België veranderen sneller dan ooit. Voor Belgische retailers, betekent dit zowel kansen als uitdagingen. Hoe kunnen zij zich aanpassen aan deze veranderingen zonder klanten te verliezen?

“Onzichtbaar en persoonlijk”

Digitale wallets, directe betalingen en strengere beveiligingseisen hebben sinds 2025 de toon gezet, maar 2026 brengt een nieuwe golf van innovatie. Transacties worden sneller en veiliger, maar ook persoonlijker en bijna onzichtbaar.

John Kolthof, Chief Commercial Officer bij CCV, ziet een duidelijke verschuiving in de betaalwereld: “In 2026 wordt de betaalervaring onzichtbaar en persoonlijk. Gemak, veiligheid en snelheid zijn niet langer extra’s – ze vormen de nieuwe standaard. Bedrijven die deze drie pijlers combineren, winnen het vertrouwen van hun klanten en daarmee ook omzet en loyaliteit.”

Belgische betaalmarkt in transitie

Deze visie sluit aan bij een reeks concrete ontwikkelingen in het betaallandschap. De Belgische markt ondergaat een ingrijpende transformatie. De mobiele betaalapp Payconiq verdwijnt, waardoor Bancontact QR de plaats inneemt, een stap die consumenten en handelaars dwingt zich aan te passen aan een nieuwe standaard voor mobiele betalingen. Tegelijkertijd verschijnt er een Europese speler: WERO. Vanaf 2026 zal deze oplossing niet alleen snelle betalingen mogelijk maken, maar ook de factuurverwerking vereenvoudigen.

WERO, ontwikkeld door Europese banken, heeft als doel een uniforme, veilige en gebruiksvriendelijke oplossing te bieden voor zowel fysieke als online transacties. Het positioneert zich als tegenwicht voor internationale giganten zoals Apple Pay en Google Pay en als antwoord op de fragmentatie van betaalmethoden in Europa.

Rol van Bancontact in de Belgische markt

Bancontact blijft een belangrijke speler in Belgische betalingen, met steeds meer realtime-transacties en een sterke digitale integratie. Tegelijkertijd zet de Nationale Bank van België zich volledig in voor innovatie en ondersteunt zij initiatieven zoals WERO en A2A-betalingen. Deze aanpak zorgt ervoor dat België niet alleen gelijke tred houdt met de Europese betaalrevolutie, maar op sommige gebieden zelfs vooroploopt.

“Belgen zijn kritisch én loyaal,” zegt John Kolthof. “Als een oplossing werkt, blijven ze erbij. Onze taak is ervoor te zorgen dat het altijd werkt: snel, veilig en eenvoudig.”

CCV als gids door de transitie

Voor betaaloplossingsaanbieder CCV is deze evolutie cruciaal. Het bedrijf zorgt ervoor dat retailers en dienstverleners soepel overstappen naar de nieuwe standaard door terminals en software voor QR-betalingen voor te bereiden.

“De QR-ervaring wordt eenvoudiger en consistenter,” zegt John. “Wij zorgen ervoor dat klanten gemakkelijk overschakelen en direct de voordelen zien: minder frictie, meer gemak.”

CCV maakt betalingen eenvoudig en toekomstbestendig. Waar anderen één aspect benadrukken, combineert CCV gebruiksgemak met sterke beveiliging en een flexibel systeem. Hierdoor kunnen Belgische bedrijven nieuwe betaalmethoden omarmen zonder hun infrastructuur volledig te moeten herzien. John vat het samen: “Wij maken van innovatie een kans, geen risico.”

Zoveel meer dan een betaalmoment

Volgens Kolthof gaat het niet langer om het ‘betaalmoment’, maar om een naadloze, geïntegreerde ervaring. “Ontwerp eerst de ervaring, de betaling volgt vanzelf,” legt hij uit. “Bedrijven die onzichtbare betalingen mogelijk maken, winnen tijd, vertrouwen en terugkerende aankopen.”

Selfservice als de norm

“We staan pas aan het begin van deze revolutie,” zegt John. “Selfservice wordt in 2026 de standaard. Klanten willen steeds vaker zelf afrekenen – of het nu gaat om koffiemachines, bierautomaten, parkeren of koeriers die betalingen ter plaatse verwerken.”



“Selfservice is geen gimmick meer, maar een verwachting,” voegt hij toe. “Wie klanten laat kiezen waar en wanneer ze betalen, ziet de tevredenheid stijgen. Wie achterblijft, verliest terrein aan concurrenten die dit wél aanbieden.”

Digitale wallets

Tegen 2026 zal meer dan 60% van de mensen een digitale wallet gebruiken, en deze trend versnelt in België, met Bancontact als centrale speler. Klanten verwachten overal met hun smartphone te kunnen betalen – zowel in de winkel als online.

“Retailers moeten dit aanbieden,” zegt Kolthof. “Niet omdat het modern klinkt, maar omdat klanten anders wegblijven. Wallet-integratie is een basisverwachting. Zorg ervoor dat je terminal alle diensten ondersteunt, zoals maaltijdcheques, én toekomstige innovaties. Een terminal moet niet alleen vandaag, maar ook morgen werken.”

AI-gedreven betalingen

Virtuele assistenten zullen niet alleen het winkelen afhandelen, maar ook de betalingen beheren. Het resultaat: minder verlaten winkelwagentjes, gelukkigere klanten, hogere conversie en sterkere loyaliteit. “AI verbindt losse stappen tot één naadloze ervaring,” legt John uit. “Betalingen volgen de klant, niet andersom.”

Veiligheid als prioriteit

Al deze innovaties, van selfservice tot AI-gestuurde betalingen, werken alleen als veiligheid gegarandeerd is.

“Elektronische betalingen mogen nooit een risico worden,” zegt Kolthof. “Daarom opereren we onder toezicht van de Nationale Bank en testen we onze systemen continu. Terminals die niet langer voldoen aan de nieuwste standaarden, zoals oudere Yomani- en Verifone-modellen, moeten na negen jaar worden vervangen. Het vergt investeringen, maar het is cruciaal om betalingen veilig te houden”

“Het doel is om betalingen subtiel in de flow te integreren, maar nooit ten koste van de veiligheid,” benadrukt Kolthof. “De uitdaging voor 2026 en verder? Innovatie en vertrouwen combineren. Hoe onzichtbaarder betalingen worden, hoe zichtbaarder de verantwoordelijkheid van de aanbieders. In een wereld waarin gemak de norm is, blijft veiligheid de stille voorwaarde voor succes.”