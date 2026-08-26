Van Uplace tot Broeklin: waarom Bart Verhaeghe groter wil denken over retail

Bijna twintig jaar nadat Bart Verhaeghe Uplace lanceerde, gaan de eerste spades in de grond voor opvolger Broeklin. In die twintig jaar schoof ook de retailwereld op. De toekomst van fysieke retail ligt niet langer alleen in functioneel winkelen, maar in bestemmingen die verwonderen.

Van Uplace naar Broeklin

“Plekken waar mensen iets beleven, en net daarom terugkomen. In Azië en de Verenigde Staten bestaan ze al lang. Bij ons nog niet. Ik vond twintig jaar geleden al dat België zo’n plek verdient”, lacht Bart Verhaeghe. “Vandaag beginnen we ze eindelijk te bouwen, hier bij ons.” Broeklin mikt op een opening in de herfst van 2029. Tijdens de Captains of Retail op 16 september krijgen C-level retailprofessionals al een exclusief voorsmaakje.

Dat optimisme verhult niet hoeveel hindernissen het project genomen heeft. Vergunningen zijn in België nu eenmaal bijzonder moeilijk te behalen, klinkt het. “Verandering brengen is moeilijk. Zeker als je dat in vastgoed in dit land wil doen.” Intussen veranderde niet alleen de naam. Ook de invulling groeide mee met de tijd.

“We hebben heel wat tijd gehad om zeer verregaand onderzoek te kunnen doen naar hoe je vandaag duurzaam bouwt, met welke technieken en materialen, en hoe mensen consumeren”, zegt Verhaeghe. “Die kennis steken we er allemaal in. Broeklin wordt vernieuwend én duurzaam, in design, beleving en consumptie.”

Dichtbij, én een uur rijden waard

“Locatie is in vastgoed alles. Daarom zijn wij met drie aandeelhouders zo lang in deze plek blijven geloven: binnen twintig minuten ligt een bijzonder interessante markt, en daar zitten onze vaste bezoekers. Maar onze ambitie reikt verder. Nieuwe retailconcepten, leisure, F&B voor ieder wat wils, een evenementenhal, kantoren en een innovation hub: daar rijd je uit nieuwsgierigheid met plezier een uurtje voor. En wie hier een fijne dag beleeft, zien we dat jaar nog terug.”

Ook qua aanbod mikt Broeklin hoger. Naast de klassieke retailers die in heel wat shoppingcentra aanwezig zijn en hun waarde bewezen hebben, wil de ontwikkelaar premium retail, nieuwe merken en nieuwe concepten aantrekken. “We streven naar vernieuwing, naar verwondering. Dat doen we trouwens al twintig jaar, en we willen de Vlaming en de Belg daar heel graag in meetrekken.” Concreet komt er 55.000 m² retail, 12.500 m² leisure en 11.000 m² F&B, plus een eventhall voor 5.200 bezoekers.”

“Functioneel shoppen ligt een beetje achter ons”

Achter Broeklin schuilt ook een uitgesproken visie op retail. E-commerce heeft de fysieke winkel niet overbodig gemaakt, zegt Verhaeghe, maar wel van functie doen veranderen. “Het puur functionele shoppen ligt een beetje achter ons. Vandaag wil je een totaalbeleving.”

De winkel wordt daardoor steeds meer een échte flagshipstore én ook een marketingverhaal: een plek waar consumenten een merk leren kennen en producten kunnen aanraken, passen en proberen. “De consument wil nog meer dan ooit beleven, meemaken, verwonderd worden.”

Technologie is in die logica geen bedreiging, maar een hefboom. Virtueel passen, automatische maatvoering, digitale productinformatie: “AI zal heel veel mogelijkheden bieden om de fysieke winkel beter, rijker en meer tot zijn recht te laten komen. Zo vloeien online en offline samen voor een verbeterde ervaring in-store.”

Volhouden loont

Het lange traject heeft Verhaeghes kijk op ondernemerschap niet veranderd, het heeft ze net bevestigd. Broeklin is voor hem het bewijs dat volhouden loont. “We hebben lang moeten vechten en knokken”, zegt hij. “Als het er zal staan, denk ik dat iedereen waarschijnlijk zal zeggen: waarom hebben we daar twintig jaar op moeten wachten?”

Maar volhouden alleen volstaat niet. Elke ondernemer heeft een sterk en financieel onderbouwd plan nodig, en tegelijk de flexibiliteit om bij te sturen. “Je moet niet dromen. Je moet iets maken waar natuurlijk omzet gegenereerd wordt, anders gaat het niet blijven duren.”

Eén ding mag hier volgens hem groter: de ambitie. “Als ik dingen zie in het buitenland, is dat grootser, gedurfder, gewaagder. En is dat hier allemaal net iets kleiner.” Gedurfder, maar dаarom niet roekelozer: volhouden zonder berekening bracht Broeklin er ook niet. Zijn boodschap na bijna twee decennia Uplace en Broeklin blijft daarom eenvoudig: “Niet achterom kijken. Vooruit kijken. Positief vooruit blijven gaan, met ‘drive’.”

Bart Verhaeghe brengt tijdens het Captains of Retail event op 16/09 een exclusieve keynote, net als Anrico Maat, de nieuwe topman van Jumbo België. Informeer je hier over dit event op uitnodiging.