Bauhaus trekt zich terug uit Noorwegen

Doe-het-zelfketen Bauhaus verlaat Noorwegen na bijna twintig jaar. De drie vestigingen gaan eind oktober dicht, waardoor 223 banen verdwijnen. De Duitse groep ziet onvoldoende perspectief om er op lange termijn winstgevend te opereren.
Geen perspectief
Bauhaus zet een punt achter zijn Noorse activiteiten. De drie bouwmarkten in de regio’s Oslo en Stavanger sluiten naar verwachting eind oktober. De keten is inmiddels begonnen met de uitverkoop van de resterende voorraden. De Noorse vennootschap moet tegen eind dit jaar volledig zijn afgewikkeld. “De resterende liquidatie van de onderneming zal uiterlijk op 31 december 2026 zijn afgerond”, meldt Bauhaus zelf.