Hornbach loodst klanten recht naar het juiste schap

Hornbach lanceert voor al zijn Nederlandse bouwmarkten een navigatiefunctie uit in de app. Klanten krijgen op hun smartphone een route naar het gangpad, de stelling en het schap waar een product ligt. De doe-het-zelfketen testte de technologie een jaar lang in Nijmegen.

Medewerkers ontlasten

Wie in een grote bouwmarkt op zoek gaat naar één specifieke schroef, kan daar behoorlijk wat meters voor afleggen. Hornbach wil dat zoekwerk beperken met een nieuwe navigatiefunctie in zijn app. Sinds 26 augustus kunnen klanten die gebruiken in alle achttien Nederlandse vestigingen.

Volgens Hornbach moet de functie niet alleen tijd besparen voor klanten, maar ook medewerkers ontlasten. “In een oogopslag zien ze waar ze moeten zijn en lopen ze rechtstreeks naar het artikel”, zegt Jochem van Breda, manager Processen en Projecten bij Hornbach Nederland. “Direct vinden wat je zoekt bespaart tijd en je hoeft niet meer door gangpaden te zoeken of een medewerker te vragen.”

Jaar lang getest

De klant selecteert eerst een artikel in de app en kiest vervolgens voor ‘route’. Om het vertrekpunt vast te stellen, scant de gebruiker de barcode van een product in de buurt. Daarna toont de app op een plattegrond de looproute.

Hornbach testte het systeem het voorbije jaar in zijn vestiging in Nijmegen. Volgens de keten reageerden gebruikers positief en vormde de functie voor sommige klanten zelfs een reden om de app te installeren. “Ze waarderen dat ze zelf de controle hebben”, zegt Van Breda. “In hun eigen tempo navigeren ze door de vestiging zonder hulp te hoeven vragen.”