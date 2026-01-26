In Spanje gaat Just Eat nu ook doe-het-zelfspullen van Brico Depôt bezorgen

Just Eat heeft in Spanje doe-het-zelfketen Brico Depôt aan zijn platform toegevoegd. Het is een volgende stap in de diversificatiestrategie van het bezorgplatform, dat naast maaltijden ook al boodschappen, bloemen en gezondheidsproducten aan huis levert.

Meer dan duizend producten

In Madrid, A Coruña, Sevilla, Jerez en Pamplona kunnen consumenten voortaan meer dan duizend referenties van Brico Depôt aan huis laten bezorgen door de koeriers van Just Eat Takeaway. Het aanbod varieert van gereedschap en ijzerwaren tot verlichting, alles wat inspeelt op dringende behoeften in huis, zonder dat klanten zich hoeven te verplaatsen.

“Dankzij de samenwerking met Just Eat kunnen we doe-het-zelfartikelen aan huis leveren met de snelheid en flexibiliteit die veel huishoudens tegenwoordig eisen: van een gereedschap dat onmiddellijk nodig is tot dat materiaal dat ontbreekt om een verbouwing af te maken”, zegt Sandra Zárate, directeur marketing en digitaal bij Brico Depôt Spanje.

Just Eat versterkt zich hiermee als geïntegreerd platform. Eerder breidde de koerierdienst het aanbod al uit naar categorieën zoals supermarkten, parafarmacie, bloemen en producten voor huisdieren. De ambitie is om uiteindelijk elk product te bezorgen dat de gebruiker in het dagelijks leven nodig heeft.